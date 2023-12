Addio all'avvocato Alfonso Vasile, ultimo principe del foro

Morto all’età di 88 anni Alfonso Vasile, avvocato e amministratore pubblico di Montesilvano. Venuto a mancare la sera della vigilia di Natale, lascia la moglie Vincenza e i figli Pierluigi ed Emilio. Dal 1965 il suo studio di Pescara è stato il fulcro dell’attività forense della città in cui Alfonso Vasile era stato pioniere nel campo della giustizia amministrativa. Negli anni, si è guadagnato stima e competenza professionali raggiungendo un alto profilo che l’hanno portato a essere patrocinante dinanzi le giurisdizioni superiori, fino a presiedere la Commissione di diritto amministrativo comunitario dell’unione avvocati europei. Si è occupato prevalentemente di diritto pubblico dell’economia, di diritto europeo, amministrativo, degli enti locali, dell’urbanistica ed edilizia, delle esportazioni per pubblica utilità, degli appalti e dell’ambiente ed è stato componente della Società italiana degli avvocati amministrativi, quale responsabile della Sezione Abruzzo. Il figlio Pierluigi, anch’egli avvocato col quale condivideva lo studio di Pescara, ne traccia un ricordo umano e professionale: «Quello che mi rimane più di ogni altra cosa è l’attaccamento al suo dovere professionale. Fino a circa dieci giorni fa, quando è entrato in ospedale, era lucidissimo e instancabile lavoratore, anzi anche dal letto in cui era degente mi aveva incaricato di indire una riunione nello studio per alcune linee guida da seguire. Ora dovrò trovare la forza di continuare e di essere all’altezza di quanto ha costruito».



LO STILE

Tanti gli amici e colleghi che hanno espresso il cordoglio con parole di stima, come l’assessore ed ex sindaco Albore Mascia che lo ricorda così: «È stato un galantuomo d’altri tempi per i suoi modi garbati con i colleghi, un maestro per quelli più giovani. Apparteneva alla stessa generazione di professionisti cui ha appartenuto mio padre, veri esempi e punti di riferimento per chi si avvicinava all’agone forense. Da non dimenticare anche l’impegno politico nella Democrazia cristiana locale, partito del quale è stato autorevole e apprezzato esponente. Mancherà al Foro pescarese e all’intera classe forense abruzzese». A nome di tutta la categoria, le parole del presidente dell’ordine degli avvocati di Pescara, Federico Squartecchia: «Il foro di Pescara piange la scomparsa del caro Alfonso Vasile, di elevate doti professionali e umane che ha dato il proprio autorevole contributo anche nell’ambito dell’associazionismo forense. Di lui colpivano, oltre alla solida preparazione e alla vasta esperienza, anche il grande equilibrio nel ragionamento e il particolare garbo nei modi. Iscritto all’Albo degli Avvocati sin dal 1962, ha svolto la professione fino a quando la salute gliel’ha consentito, dando prova di dedizione e passione davvero esemplari.

Esprimo a nome mio, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e dell’intero Foro le più sentite condoglianze ai suoi familiari e ai suoi colleghi di studio».



Anche il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis ha parlato di lui: «Con la scomparsa dello stimato avvocato Vasile è venuta a mancare una figura importante per la città. Esprimo tutto il mio cordoglio alla famiglia». I funerali saranno celebrati oggi alle ore 10 nella Chiesa di Sant’Antonio a Montesilvano.