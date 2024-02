«Torno in Romania». Dorel scompare nel nulla: telefono spento e auto irrintracciabile

L’ultima volta lo hanno visto nella giornata del 31 gennaio. Quando la sera, intorno alle 19, la madre ha provato a chiamarlo, lui non ha risposto al telefono. Da quel momento nessuno ha più avuto notizie di Dorel Vaduva, romeno di 44 anni residente a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara. Poi il telefono è stato spento o ha terminato la carica ed ogni possibile contatto è stato tagliato. Sono preoccupatissimi i familiari e gli amici del 44enne che stanno lavorando, insieme con le forze dell’ordine, alle ricerche. Secondo le informazioni fornite dai familiari l’uomo si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, un’Audi A3 con targa EA388KR, facendo perdere le sue tracce.



L’ALLARME

Quando non lo hanno visto rientrare i parenti hanno dato il primo allarme. La madre ha avvisato i carabinieri della stazione di Loreto. Il fratello Marin ha fatto anche il giro di tutti gli ospedali della zona, senza però trovare notizie di Doren.

L’uomo è single, conduce una vita normale e, almeno in questa prima fase, non ci si riesce a spiegare quali siano le ragioni del suo mancato rientro a casa. Alla madre, in particolare è legatissimo. Ha anche una figlia che non vive con lui ma con la madre separata. Quando si è allontanato da casa Dorel indossava jeans, una giacca sportiva scura e scarpe sportive, anch’esse di colore scuro. E’ alto un metro e 82 e pesa 70 chili.



PREFETTURA

Ieri mattina in prefettura è stato aperto il tavolo di coordinamento generale e sono state organizzate le ricerche sul territorio che coinvolgono soccorsi e forze dell’ordine. In mattinata è stato utilizzato anche l’elicottero che ha sorvolato a lungo non soltanto il centro abitato di Loreto Aprutino, ma tutti i centri circostanti, da Città Sant’Angelo, a Pianella, a Penne. Intorno a mezzogiorno è arrivato fino a Pescara, dove pure Dorel Vaduva ha vissuto per qualche tempo prima di trasferirsi a Loreto Aprutino. In città tra l’altro conserva ancora alcune conoscenze, così come nella folta comunità romena di Montesilvano. Chi dovesse avere notizie può contattare subito i carabinieri. Il 44enne lavora alla Ortoplan di Loreto Aprutino, dove è molto apprezzato. Vive in un appartamento in affitto a Passo Cordone e da qualche tempo aveva acquistato la sua Audi A3, di cui era molto orgoglioso. A un amico di Pescara, incontrato una decina di giorni fa, aveva raccontato di voler tornare nel suo paese, per lavorare con un cugino che ha una ditta molto avviata di smaltimento di materiali ferrosi. Erano rimasti d’accordo che prima della partenza si sarebbero rivisti per un saluto. L’altra sera, invece, è arrivata la telefonata della madre, che chiedeva aiuto dopo la scomparsa di Dorel.