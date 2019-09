«C'è una bomba nucleare alla stazione». Falso allarme a Pescara, ma treni in tilt per 2 ore

Rientrato l'allarme bomba che ha bloccata la stazione di Pescara e messo in difficoltà molte linee ferroviarie. Il traffico dei treni è stato sospeso dalle 13.50 per accertamenti dell'autorità giudiziaria a causa di un allarme bomba alla stazione di Pescara. Una telefonata anonima ha annunciato la presenza «di quattro ordigni nucleari pronti ad esplodere».

LEGGI ANCHE --> Hiroshima, a 74 anni dall'orrore premier giapponese chiede veto nucleare

Sul posto si sono portati gli uomini nucleo NBCR dei vigili del fuoco e gli artificieri della polizia. La zona è stata transennata e le persone sono state fatte allontanare. Dopo un paio d'ore l'allarme è rientrato, nessuna bomba è stata trovata, ma intanto i disagi alla circolazione dei treni si sono moltiplicati.

Linea ferroviaria L'Aquila-Rieti-Terni bloccata e treni in partenza dalle stazioni capolinea fermi a Terni e L'Aquila sui binari a casua dell'allarme bomba nucleare. Le ripercussioni sulla linea che attraversa Abruzzo e Lazio sono dovute al fatto che il dirigente centrale operativo che regola tutti gli scambi e i passaggi a livello sulla tratta L'Aquila-Rieti-Terni opera direttamente da Pescara e, non essendo ora fisicamente presente nella stazione che è stata fatta evacuare, non risulta possibile regolare interscambi e passaggi a livello, con potenziali pericoli per la sicurezza di chi viaggia o si trova ad attraversare i binari.

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA