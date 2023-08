Aggressione omofoba sulla Riviera: 35enne teramano colpito con un pugno

Ennesima aggressione omofoba nella movida di Pescara. L’altra notte, un 35enne che usciva da una serata “gay friendly” sarebbe stato colpito alle spalle da un giovanissimo che poi si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto davanti a uno stabilimento balneare della riviera nord, nei pressi di un altro locale che, con le sue serate, richiama sempre giovani e giovanissimi. «Ero con un amico all’esterno del locale in cui si è svolta la serata gay friendly - questo il racconto della vittima dell’aggressione, un 35enne della provincia di Teramo - e un gruppo di ragazzi giovani ha iniziato a insultarci. Io gli ho chiesto che problemi avessero e uno di loro si è avvicinato chiedendomi se fossi gay. Ho risposto di sì e lui mi ha detto di non avere nulla in contrario. Quando mi sono girato per andare via, lui mi ha colpito alle spalle con un pugno o con una manata sul volto, per poi darsi alla fuga». Il 35enne successivamente è andato in pronto soccorso per farsi medicare. Ieri mattina si è sottoposto a una visita specialistica per escludere problemi a un occhio. Stando ai primi accertamenti, per fortuna non avrebbe riportato lesioni significative. Il giovane in queste ore sta valutando se sporgere denuncia per quanto accaduto, ma quanto da lui riferito ripropone comunque la delicata e grave questione legata all’intolleranza. Fatti simili, più gravi, si ricordano nel 2017: uno studente fu inseguito sul lungomare, poi i due uomini pestati a Pescara vecchia da due giovani di estrema destra.