Vendeva il pesce direttamente dalla sua barca: morto il pescatore Nicolino Pietropaolo

Venerdì 9 Luglio 2021, 08:07

Lutto per la marineria montesilvanese: si è spento ieri a 76 anni Nicola Pietropaolo (per gli amici Nicolino), notissimo personaggio fra i pescatori del centro adriatico. Usciva spesso in mare con la sua barca ed una volta tornato a riva, vendeva il pescato fresco agli amici e a quanti lo attendevano sul lungo mare. In pratica era figlio d’arte: suo padre per una vita aveva solcato il mare del suo paese ed era ricordato come l’eroe di Matapan, quando aveva mitragliato le forze inglesi, nella storica battaglia navale (1941), che aveva causato gravi perdite agli Italiani.

Nicolino era una persona mite, molto stimato dai colleghi pescatori, che ieri si sono recati alla cerimonia funebre officiata nella cappella Verrocchio. Lascia la moglie Celestina e due figli adulti Riccardo e Francesco. I funerali – e l’occasione per rendere l’estremo saluto a questa indimenticabile persona – si terranno nella chiesa San Giovanni Apostolo di viale Europa alle ore 16, alla presenza dei tanti amici del quartiere di via Emilia.