Pasta De Cecco per i campioni: sei testimonial da top dello sport in Germania

Alica, Louisa, Christina, Lisa, Monika e Laura racconteranno agli appassionati tedeschi la vicinanza e le

affinità di De Cecco con il mondo dello sport. L’azienda italiana, primo produttore mondiale di pasta Premium, ha scelto sei testimonial d’eccezione per la comunicazione del brand in Germania attraverso un’originale campagna di influencer marketing curata da Buzzoole.

Alica Schmidt, velocista, definita l’atleta più bella del mondo e dallo scorso settembre preparatrice atletica del Borussia Dortmund; Louisa Lippman, pallavolista pluripremiata con una carriera internazionale; Christina Hering, mezzofondista in preparazione per Tokyo 2021; Lisa Ryzih campionessa di salto con l’asta; Monika Sozanska schermitrice con un lungo palmarès; Laura Noltemeyer, influencer lifestyle narreranno la propria passione per la pasta De Cecco attraverso uno storytelling che mostrerà la preparazione dei migliori piatti capaci di fornire loro il giusto apporto di proteine e carboidrati.



La campagna, che comincerà durante le feste natalizie, prevede un mix di contenuti Instagram stories e post con l’obiettivo di raccontare il modo di vivere e cucinare #AllaDeCecco. Gli influencer parleranno del brand ai propri seguaci sui loro profili Instagram attraverso la creazione di ricette con la pasta De Cecco e l’invito a replicarla agli utenti. Infine, posteranno uno scatto sul feed Instagram rappresentando tutti gli elementi di tradizione, gusto, qualità e spirito di convivialità.

