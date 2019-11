Giulianova, parcheggiatore abusivo aggredisce i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nei parcheggi limitrofi all'ospedale di Giulianova imperversano i parcheggiatori abusivi - denunciano da mesi alcuni cittadini sul web - È vergognoso tollerare un fenomeno così sgradevole in qualsiasi parte della città, ma un simile racket ai danni di chi soffre perché deve recarsi all'ospedale è inaccettabile».Al fine di scoraggiare le attività di parcheggiatore abusivo, che si svolgono quasi quotidianamente nel parcheggio dell'ospedale di Giulianova da parte e soprattutto, di giovani extracomunitari, questa mattina i carabinieri della Compagnia di Giulianova ha effettuato alcune verifiche in zona. In una di queste è incappato K.J., nigeriano di 33 anni il quale, per sottrarsi al controllo ha aggredito il capo equipaggio di un'autoradio che però lo ha inseguito e arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Domani mattina è prevista l'udienza di convalida.