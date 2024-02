Muore mentre sposta l'auto, ipotesi infarto. Gianfranco era padre di quattro figli

Scende da casa per spostare l’auto, accusa un malore e muore: Gianfranco Triponi aveva 63 anni. Era marito e padre di quattro figli. Il dramma è successo ieri mattina, poco prima delle sei, in via Cavur, nei pressi del municipio a Roseto. A prestare il primo soccorso ed a chiamare i soccorsi è stato un passante. Sul posto è arrivata in breve tempo un’ambulanza del posto e un’auto medica del 118 di Giulianova. I sanitari, una volta arrivati, hanno cercato di fare di tutto per rianimare il 63enne, purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. È molto probabile che un infarto fulminante sia stato la causa del decesso.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Giulianova. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spostare l’auto e i carabinieri della locale stazione per effettuare tutti i rilievi del caso e gestire la viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia si è subito diffusa sui social media. Decine di messaggi di cordoglio sono stati inviati alla famiglia. «Non c’è molto da dire in queste occasioni, ma il tuo ricordo caro Gianfranco ci aiuterà ad andare avanti e a sorridere... perché a te il sorriso non è mai mancato. Un abbraccio forte», scrive Francesco. «Questa notizia mi riempie di dolore. Amici d’infanzia, ci siamo ritrovati qui a Roseto. Persona straordinaria. Un carissimo amico», commenta Emma. Triponi lavorava presso Aran Cucine nella zona industriale di Casoli di Atri. Chi lo conosceva lo descriveva come una persona molto brava e religiosa.