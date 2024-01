Morte di Ortu, il ricordo del medico Scarsella (118): «Grazie a lui uno degli Ordini migliori del Paese»

L'AQUILA - Grave lutto nella sanità aquilana: si è spento all'ospedale S.Salvatore dopo breve e grave malattia all'età di 72 anni il dottor Maurizio Ortu, presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Si allunga così la lista dei medici deceduti, più di dieci negli ultimi quattro anni.

Questo il ricordo del dottor Americo Scarsella, del 118:

«Professionista conosciuto e stimato in città per la sua attività di specialista in Otorinolaringoiatria. Laureatosi giovanissimo in Medicina e Chirurgia entrò nella scuola di specializzazione diretta dall'insigne maestro Prof. Giannoni, uno dei padri fondatori del nostro ospedale, dal quale apprese tutti i segreti e le tecniche operatorie. Per anni ha prestato la sua opera presso il S.Salvatore e quindi in strutture sanitarie private. Professionista preparato e valido verrà ricordato anche e soprattutto per la sua grande umanità, tanti sono i pazienti che si sono rivolti a lui pur non avendo possibilità economiche. Mi tornano in mente i ricordi delle lunghe ore passate insieme nelle sale operatorie, la preziosa collaborazione e il suo carattere gioviale, poi l'insegnamento all'università come prof associato e il suo rapporto amichevole con i suoi allievi. Ma per noi è lo storico presidente del nostro Ordine da più di dieci anni. Grazie alla sua opera e al suo dinamismo ha compiuto un notevole passo in avanti, posso affermare che è uno dei più organizzati e funzionali di tutto il Paese grazie alla collaborazione del direttivo e del personale della nostra segreteria. Suo grande merito è di aver riportato equilibrio fra le varie anime che compongono il nostro variegato mondo sanitario. Lascia la moglie Eloisia, i figli Francesco ed Eleonora con il marito Luca e l'amatissima nipotina Cinzia. Da tutto l'Ordine provinciale un caro abbraccio e le più sentite condoglianze. Da parte mia ti ringrazio per la stima la fiducia e l'amicizia che hai sempre riposto in me».