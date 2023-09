Addio al maestro liutaio Salvatore Valentinetti

Se ne è andato ieri, all’età di 96 anni, il maestro liutaio Salvatore Valentinetti di Ortona. Classe 1927, nato come violinista si è sempre interessato di liuteria per occuparsene professionalmente per tanti anni, il suo impegno è stato rivolto sia agli strumenti a pizzico che ad arco con esemplari suonati da valenti professionisti. Si è, inoltre, dedicato al restauro degli strumenti ad arco, ha preso parte a concorsi nazionali e internazionali a partire dalla rassegne biennale ortonese “Liuteria nel mezzogiorno” di cui è stato ideatore e consulente nel 1983, i suoi strumenti sono stati esposti in importanti triennali italiane e tedesche. Ha condotto seminari sulla liuteria nei conservatori di Bari, Foggia, l’Aquila e Pescara. Nel 1962 ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana, presidente Segni.

«Ci lascia un maestro artigiano che ha fatto della sua passione una straordinaria esperienza professionale - commenta il sindaco Leo Castiglione - Valentinetti ha saputo coniugare l’amore per la musica con l’estro di modellatore di strumenti unici nel mondo della liuteria. Un’esperienza maturata sin da bambino nella bottega del nonno e del padre, noti ebanisti intagliatori che hanno fatto conoscere nel nostro territorio un originale “mestiere” legato alla musica, quello di liutaio. La comunità perde un amante della musica, un nobile artigiano e un maestro per le nuove generazioni». Le esequie si terranno, alle 16.30, nella cattedrale di San Tommaso apostolo di Ortona.