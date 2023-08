Adone Del Negro, avvocato abruzzese trovato morto in casa a 57anni. Infarto o caduta? Disposta l'autopsia

È stata predisposta l’autopsia sul corpo di Adone Del Negro, l’avvocato 57enne di Vasto, in provincia di Chieti, rinvenuto morto nella serata di domenica nella propria abitazione a Vasto, dove viveva da solo dopo la morte della madre. L’uomo è stato trovato dalla sorella, che è andata nell'abitazione dell’avvocato preoccupata perché non riusciva a contattarlo da un paio di giorni. Del Negro è stato rinvenuto riverso sul pavimento e la casa sembrava in perfetto ordine. Sono diverse le ipotesi riguardo alle cause del decesso, tra cui un infarto oppure un trauma dovuto alla stessa caduta sul pavimento.

Fausto Pigini, rapina nella villa del "re della calzature" a Osimo: la moglie minacciata con una pistola, banditi in fuga con 20mila euro

Sarà l’esame autoptico, che verrà eseguito nell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, a fare luce sulla dinamica della tragedia. Penalista e cassazionista, sembra che l’uomo non soffrisse di particolari patologie. Una scomparsa, la sua, che ha lasciato increduli tutti coloro che lo conoscevano. L’uomo, che a Vasto era molto conosciuto, era un grande appassionato di musica, una passione che condivideva con il suo amico fraterno Angelo Canelli, il musicista vastese di fama internazionale prematuramente scomparso il 7 luglio 2006 a causa di un tragico incidente automobilistico.