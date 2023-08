Teramo, morto il maestro di musica Tonino De Ruvo: donati gli organi

Un improvviso malore ha portato via Tonino De Ruvo. L'uomo, originario di Teramo, precisamente della frazione di Cona, era noto in tutta la provincia come un esperto maestro musicista di "ddubbotte". Secondo quanto si è appreso, avrebbe avvertito un malessere nella sua abitazione nel pomeriggio di martedì, perdendo poi conoscenza. Tempestivamente soccorso dai familiari e dal personale del servizio 118, è stato trasportato all'ospedale Mazzini. Purtroppo, nonostante gli sforzi, è giunto in condizioni disperate.

La sua famiglia ha preso la coraggiosa decisione di donare gli organi. Sono così iniziate le lunghe e complesse procedure per il prelievo multiorgano svolte dagli operatori dell'ospedale. La donazione multiorgano è avvenuta ed è terminata ieri mattina verso le 11. I trapianti verranno effettuati nelle prossime ore presso gli ospedali di Roma e dell'Aquila.

«Una famiglia teramana, ancora una volta, ha deciso di compiere un gesto di sensibilità e altruismo», dichiara il direttore generale Franco Santarelli. «La volontà di consentire la donazione nella nostra provincia è in aumento e questo permette di dare risposta a oltre 8.000 pazienti in attesa.

Ringrazio quindi a nome di tutta la comunità la famiglia e ringrazio anche tutti gli operatori coinvolti presso il Mazzini», conclude Santarelli.

Tonino era estremamente amato, non solo dalla comunità, ma anche dai suoi colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere la sua passione per la musica "ddubbotte". Tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà al maestro sui social. Vittorio "il fenomeno" gli ha dedicato un commosso saluto: «Amico mio, sono senza parole, molto triste, ma porterò sempre con me la tua simpatia e i tuoi consigli. Adesso suoni per gli angeli, Maestro dei maestri». Il rito funebre oggi alle 15 presso la cattedrale di Campli.