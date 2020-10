Aquilano fa pipì nel parco pubblico: maxi multa da 3.300 euro e Daspo urbano

Scambia i Giardini Speyer di Ravenna per una toilette a cielo aperto: maxi multa e daspo urbano. Protagonista dell’episodio un 41enne aquilano che si trovava in compagnia di moglie e figli. Il fatto si è verificato appunto all’interno dei Giardini Speyer, un parco ubicato nel quartiere Farini a Ravenna. Qui recentemente i vigili urbani hanno deciso di intensificare i controlli dopo una serie di segnalazioni di episodi di degrado portate all’attenzione dei cittadini. E così i vigili nel corso di un giro perlustrativo hanno pizzicato il 41enne che aveva deciso di fare pipì in pieno giorno all’interno del parco, pensando di non essere notato da nessuno. Azione che gli è costata una multa di 3.300 euro per atti contrari alla pubblica decenza.

A nulla è valso il tentativo del turista aquilano di giustificarsi per evitare l’improvviso salasso. In conseguenza del reato appena compiuto, l’uomo è stato anche raggiunto dal cosiddetto Daspo urbano, (misura con cui un sindaco, in collaborazione con il Prefetto, può multare e poi stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città, recentemente esteso anche nelle zone di particolare interesse turistico) con l’ordine di allontanamento per 48 ore.



