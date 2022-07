Ortona in lutto, muore il consigliere Piccinini

Aveva quasi 61 anni e nel gennaio del 2020 aveva resistito a un infarto proprio durante una partita di volley, stavolta la morte se l'è portato via nel sonno. Claudio Piccinini, neo consigliere comunale, e primo tifoso della Sieco Ortona Volley (ha rivestito per diverso tempo il ruolo del Draghetto, la mascoltte del club ortonese) è venuto la notte scorsa a mancare agli affetti della cittadinanza e della famiglia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per sabato in occasione della celebrazione dei funerali "in segno di profondo rispetto e cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera città per la prematura scomparsa". Anche la proclamazione degli eletti, prevista per domani, è stata spostata. Piccinini, dipendente della Sieco Service, era stato eletto in consiglio comunale alle scorse amministrative nella lista Città Ideale. I funerali ci saranno domani alle 16 nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata a Fontegrande.