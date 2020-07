© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verrà eseguita a breve l'autopsia sulla salma di Andrea Tabacco, 27anni,di Avezzano, morto dopo un incidente avvenuto, giovedi pomeriggio, lungo Via Pertini ad Avezzano. Il sostituto procuratore, Lara Seccacini, ha dato incarico al medico legale, Simona Ricci, ad effettuare l’esame autoptico per stabilire le cause della morte.Proprio per fare luce sulla morte del giovane il Pm ha iscritto il nome del conducente dell’auto, G.S., 30 anni, del luogo, risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici, sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio e lesioni personali gravissime. Si tratta di un atto dovuto per permettere gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla tragedia. L’indagato è assistito dagli avvocati Antonio Milo e Ottaviano Roselli, mentre la vittima è rappresentata dall’avvocato Rosita Di Lorenzo. Da una prima ricostruzione da parte della polizia urbana il giovane è morto, durante il tragitto al pronto soccorso, mentre tentava il sorpasso della Corvette condotta dall’amico. La Yamaha, ha preso il ciglio che separa la strada, ed è letteralmente volata spezzandosi in due tronconi. Andrea è volato per oltre 60 metri dal luogo dell’impatto