Lancia benzina sul vicino: morto l'ustionato, l'altro è gravissimo

È morto questa mattina nell'ospedale dì Pescara, dove era ricoverato, Benito Penna, 80 anni, l'uomo che, secondo la ricostruzione dei fatti, ieri pomeriggio ha gettato benzina addosso al vicino di casa e, investito dalla fiammata di ritorno, ha riportato ustioni gravissime sul 90 per cento del corpo. Il vicino, Vincenzo Mattioli, 64 anni, pure ustionato in maniera gravissima, è stato trasferito dal policlinico di Chieti al centro grandi ustionati dell'ospedale S. Eugenio di Roma.Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 17 a Torrevecchia Teatina (Chieti): le case dei due, in una zona di campagna, sono divise da un muro di confine che sarebbe all'origine, da diverso tempo, dei loro contrasti, liti e battibecchi, nel corso degli anni sfociati in alcune denunce reciproche. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Chieti che ieri hanno acquisito le immagini di una delle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione di Mattioli che hanno ripreso la scena.Il liquido infiammabile, secondo quanto si è appreso, è stato gettato addosso a Mattioli quando questi si è avvicinato al muro: l'uomo è stato soccorso dalla compagna che con alcuni teli ha spento il fuoco. L'inchiesta è coordinata dal sostituito procuratore della Repubblica di Chieti Marika Ponziani.