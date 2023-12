Morto per un malore in casa l'imprenditore Bruno Rosati, è stato sponsor dell'Avezzano calcio

Addio ad Avezzano all’imprenditore Bruno Rosati, morto ieri mattina in ospedale per un improvviso malore, avvenuto in casa. Aveva 73 anni. I funerali sono stati fissati per oggi alle ore 11, nella chiesa di San Pio X. Dopo il rito funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Avezzano.

La sua storia è legata alla società Energie 2A srl che opera nel settore dell’energia elettrica da anni e in particolare nella città di Avezzano, dove è nato. Uomo discreto, abituato a un impegno concreto, fin dall’età di 20 anni, maturando sul campo uno spirito imprenditoriale, che oggi viene da tutti riconosciuto come straordinario. Appassionato di calcio ha da sempre sponsorizzato l’Avezzano Calcio con la sua società che gestisce tutti i punti partner Enel della Marsica con personale, altamente qualificato e preparato.