E’ morto a 52 anni, Giancarlo Salone, di Avezzano, all’ospedale Umberto I di Roma dove era stato ricoverato in stato di coma nell’agosto 2018 dopo un grave incidente stradale. Era stato investito da un motociclista mentre attraversava la strada nella Capinale, vicino ala sua abitazione. Da allora non si è più ripreso, un’agonia che è durata più di due anni e mezzo nonostante le cure mediche a cui è stato sottoposto non ce l'ha fatta e domenica è deceduto. Giancarlo era consigliere parlamentare del Senato della Repubblica dopo aver superato un concorso e aveva fatto carriera.

E’ nipote di don Antonio Salone, parroco della parrocchia Spirito Santo ad Avezzano. I funerali ieri nella chiesa dell’Immacolata di Antrosano, poi è stato tumulato nel cimitero del paese nella tomba di famiglia accanto al padre Cesidio che è morto in seguito a una grave malattia. Lascia la mamma Elvira e il fratello Gabriele. Tutti in paese lo ricordano con affetto per la sua bontà e e la sua disponibilità. Appena assunto a Palazzo Madama si era trasferito a Roma dove è rimasto coinvolto nel tragico incidente. Era molto legato alla Marsica dove viveva la sua famiglia.

