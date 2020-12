L'ex sindaco muore dopo una caduta, cordoglio a Bisegna

E’ morto durante la notte, all’ospedale dell’Aquila, l’ex sindaco di Bisegna, Gaetano di Flauro 78 anni, che l’altra mattina è rimasto vittima di una grave incidente nei pressi della sua abitazione. Era scivolato e caduto da un muretto alto due metri e mezzo. L’incidente è avvenuto davanti alla moglie che ha chiamato subito i soccorsi poiché l’uomo non riusciva a muoversi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Avezzano, intervenuti sul posto, si tratterebbe di una caduta accidentale.

Tutto è accaduto nella mattinata: l’uomo stava facendo piccoli lavori quando ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Immediata la richiesta di soccorso da parte della moglie che si trovava nelle vicinanze e il centralino del 118 ha fatto intervenire sul posto un’eliambulanza che ha prelevato il ferito e l’ha trasferito all’ospedale dell’Aquila. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi e infatti non riusciva a muovere le gambe. Doveva essere sottoposto ad un delicato di neurochirurgia ma è morto durante la notte. L’eliambulanza aveva avuto anche difficoltà nell’atterraggio a causa della recinzione posta al campo da tennis. I militari, dopo le indagini sull'incidente, hanno rimesso un rapporto alla procura della Repubblica di Avezzano che però non ha riscontrato responsabilità di terzi e ha disposto che la salma venga restituita ai familiari. Lascia la moglie, i suoi cinque figli, i nipoti, i parenti e tutta la sua comunità di San Sebastiano che lo ha sempre adorato e stimato. Questa mattina si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale e subito dopo la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia. Gaetano era un bravo e stimato falegname, la sua bottega era sempre operosa: un sopraffino falegname che da giovane era andato immigrato in Svizzera e poi era tornato e aveva avviato una sua falegnameria in paese. Forse non c’è casa a San Sebastiano dei Marsi che non presenti un suo manufatto di legno. Era un personaggio nel paesino montano del Giovenco.

Per anni è stato il sindaco di Bisegna e assessore nella ex Comunità Montana “Valle del Giovenco” dove si era sempre battuto per migliorare le condizioni economiche dei paesi interni facendo realizzare opere importanti.«Con la sua sagacia riusciva ad intrattenere discorsi infarciti di battute. Insomma, uno di quelle belle persone che ti strappavano un sorriso» racconta chi lo ha conosciuto in vita. Anche da pensionato era sempre disponibile per organizzare feste e manifestazioni in paese. «Una notizia che ci getta nello sconforto – dice il sindaco del comune di Bisegna, Antonio Mercuri – per la perdita di un caro amico. Era veramente una persona buona e disponibile ad aiutare quanti si trovavano in difficoltà. In un paesino piccolo, di cento abitanti, è facile capire cosa può significare perdere una tale persona».

