Addio a Emilio Nerone, dirigente storico del Notaresco calcio. Il presidente: «Ucciso dal virus invisibile»

In questi giorni di libertà quasi riconquistata con forza per molti, tra le strade che si affollano e assembramenti ovunque di gente in cerca di regali per Natale, il Covid-19 continua inesorabilmente a mietere vittime. Sono i pazienti ricoverati da più o meno tempo che non ce l’hanno fatta a superare l’aggravarsi dei sintomi del virus che li ha colpiti improvvisamente. Ieri in provincia di Teramo sette decessi, con il paziente più piccolo risultato positivo al coronavirus che ha appena un anno, ma che fortunatamente sta bene. Una situazione da monitorare con attenzione secondo i medici, nonostante il numero dei nuovi positivi in decrescita, +26 casi di cui 2 di età inferiore ai 19 anni compreso il bimbo, che evidentemente sfa facendo abbassare la guardia ai teramani.

A perdere la vita, l’altra notte, a causa del virus un dirigente storico del Notaresco Calcio, Emilio Nerone, 66 anni, ricoverato al Mazzini da dieci giorni. È con la voce affranta che il presidente della società sportiva, Salvatore Di Giovanni, dice: «È stato un evento inaspettato per tutti. Noi ci conoscevamo da 18 anni e per me oggi è un giorno davvero triste. Non ci posso ancora credere che non c’è più». Nerone già da qualche settimana non si sentiva bene e ai primi sintomi di tosse aveva deciso di allontanarsi per sicurezza. «Era una persona sempre disponibile con tutti e affabile – ricorda ancora il presidente - È sempre stato al mio fianco. Purtroppo questo maledetto virus sta uccidendo troppa gente, è come se si combattesse contro qualcosa di invisibile».

Al suo funerale, questa mattina, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolò, ci sarà tutta la squadra del Notaresco con le attenzione alle norme anti-Covid. Sulla pagina Fb del Notaresco Calcio tanti commossi commenti di tifosi. Poi ci sono le altre vittime: un 83enne di Atri, un 78enne di Teramo, un 76enne di Pineto, un 54enne di Mosciano, un 79enne di Campli e una 90enne di Morro d’Oro.

