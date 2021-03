29 Marzo 2021

di Patrizio Iavarone

(Lettura 1 minuto)







Salgono a 74 le vittime nel Centro Abruzzo per Covid-19 dall’inizio della pandemia. Una domenica nera quella di ieri che ha fatto registrare 2 decessi. A Castel di Sangro è morto Ezio Catullo, capo squadra della Saca per l’Alto Sangro, aveva 63 anni ed era in buona salute. Le sue condizioni si sono aggravate qualche settimana fa, dopo aver contratto all’inizio del mese l’infezione. Trasferito all’ospedale San Salvatore dell’Aquila prima nel reparto di malattie infettive e poi in rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere ieri nel tardo pomeriggio.

«Cari concittadini alle 16.30 ci ha lasciati una bravissima persona, una grande perdita per la nostra comunità. Ciao Ezio. Cordoglio ai familiari», ha annunciato ieri sulla sua pagina facebook il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso.