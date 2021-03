13 Marzo 2021

Ivan Di Pietro, 49 enne, avezzanese, è deceduto a causa di complicazioni legate al coronavirus. Aveva contratto il Covid a metà febbraio e dopo l’aggravamento era stato ricoverato all’ospedale di Avezzano e poi trasferito a seguito di una polmonite bilaterale al San Salvatore dell’Aquila. Lascia la moglie Maria Grazia, il figlio di 10 anni.

Era molto stimato nell’ambiente di lavoro per la sua gentilezza e disponibilità. Molti i messaggi di condoglianze sul web: «Un ragazzo d’altri tempi come ne esistono pochi. Conserverò per sempre il tuo ultimo messaggio e il ricordo delle nostre telefonate. Questo mondo ha perso un’anima bella con te. Ci vorrebbero più persone con il tuo cuore e la tua lealtà. Mi mancherai»