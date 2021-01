A due giorni dal suo secolo di vita è morto domenica scorsa, all’ospedale di Istanbul, padre Luigi Iannitto, un frate minore dell’Ordine dei conventuali che per sette anni, a partire dal 1966, è stato il parroco di San Pio X al Torrione. Poi nel 1973 la decisione di andare missionario in Turchia dove ha terminato la sua vita terrena. I frati e la comunità parrocchiale del Torrione, quartiere dell'Aquila, lo hanno ricordato ieri pomeriggio con una messa in suffragio.

