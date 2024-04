Cani da terapia per viaggiatori ansiosi all'aeroporto di Istanbul

Martedì 9 Aprile 2024, 13:14

L'aeroporto di Istanbul introduce una novità per rendere l'esperienza di viaggio più serena: i cani da terapia. Cinque nuovi "assunti" a quattro zampe, tra cui Kuki e Alita fotografati in un servisio dell'Associated Press, vagano per gli spazi dell'hub, offrendo supporto emotivo ai passeggeri ansiosi con coccole e affetto incondizionato. Questi cani, membri certificati del "Team dei Cani da Terapia", hanno seguito una preparazione intensiva per desensibilizzarsi a stimoli come suoni e persone, garantendo interazioni sicure e confortevoli. L'iniziativa ha ricevuto feedback positivi, spingendo i responsabili dell'aeroporto a considerare una sua espansione. Questi speciali impiegati, dotati di badge e uniformi ufficiali, lavorano dalle 10:00 alle 16:00, offrendo momenti di sollievo durante le ore di maggiore affluenza.