Meloni a Istanbul per il bilaterale con Erdogan, mattinata di "svago" con la passeggiata al bazar

«Benvenuto onorevole!». Le urla e gli applausi con cui Giorgia Meloni è accolta al Kapalıçarşı, il grande bazar di Istanbul, uno dei più antichi del mondo, sembrano quasi sorprendere la premier.

Arrivata in mattinata in vista della cena a palazzo Vahdettin, ospite del presidente turco Recep Tayyip Erdogan per un bilaterale con al centro soprattutto il conflitto in Medio Oriente, Meloni ha cercato un po’ di svago.

Meloni a Istanbul, passeggiata al bazar

Ad attrarre l’attenzione della premier tra gli sguardi divertiti dei venditori e quelli increduli dei turisti, qualche negozio di gioielli, uno di tappeti e soprattutto una serie infinita delle coloratissime lampade. Accompagnata dall’ambasciatore italiano Giorgio Marrapodi, dallo staff, dalla segreteria Patrizia Scurti e da una corposa schiera di guardie armate turche, la premier si è concessa una pausa per un thè chai nel ristorante Havuzlu. Qui, in una sala blindatissima al secondo piano, è stato servito un ricco buffet di pasticcini.