L'avvocato Elisabetta Cerroni muore a 45 anni. I genitori: «Ha lottato con forza, tenacia, da vera guerriera»

Profondo cordoglio a Vasto e all'Aquila per la morte dell'avvocata Elisabetta Cerroni. È scomparsa domenica 4 giugno, dopo una lunga malattia che l'ha strappata all'affetto dei suoi cari a 45 anni. Lascia i genitori Maria Teresa e Luciano, la sorella Maria Cristina, il cognato, gli zii e i cugini. Commoventi le parole scritte in suo ricordo scritte sul manifesto: «Creatura e figlia straordinaria e meravigliosa. La nostra Elisabetta ha lottato con forza, tenacia e da vera guerriera, intrepida e risoluta per abbattere il suo nemico che la perseguitava e insidiava. Amava la vita, gli studi, la bellezza, l’asperità delle montagne, l’odore del mare e tutto il creato. In tutti gli anni che ha dovuto combattere ha sempre avuto al suo fianco persone generose e uniche. Uno fra tutti il suo adorato neurochirurgo il dottor Antonio Fioravanti, primario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Maggiore di Cremona, che l’ha sempre curata, incoraggiata con assoluta dedizione, professionalità, amore e rigore etico-medico, unitamente alla sua competente e certificata equipe. Elisabetta è stata una persona unica, bella, schietta, diretta, efficace e lascia un vuoto incolmabile nei suoi cari e a chi l’ha sempre amata».

E un messaggio di vicinanza si è levato anche dall'Ordine degli avvocati del foro di Vasto che «si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia, con un particolare pensiero di vicinanza alla collega Giuseppina Di Risio». Parenti e amici potranno stringersi ai familiari nel corso dell'ultimo saluto che si terrà domani 7 giugno alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.