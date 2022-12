Roberta Tana, malore improvviso: morta a 47 anni la manager dello spettacolo. Aveva lavorato con Briatore

E' stata accolta con sgomento in città, a Vasto, la notizia della morte di Roberta Tana, 47 anni, hospitality manager nei più importanti locali italiani. Dalle prime informazioni avute sembrerebbe sia stato un malore improvviso, avuto in Lombardia, dove viveva da anni, a causarne il decesso. Da anni Roberta viveva a Vasto il suo legame con la terra delle origini, i suoi familiari e i tanti amici è sempre rimasto forte.

Dopo le scuole superiori aveva seguito la sua passione per la danza, studiando alla Royal Academy di Londra dove si era diplomata ballerina classica, iniziando a lavorare in tv nei corpi di ballo di diversi programmi su Rai e Mediaset. Poi il passaggio ad un altro ambito del mondo dello spettacolo, quello dei club e dei locali. Come hospitality manager ha lavorato nei locali delle più importanti località turistiche. Tra le location più celebri il Twiga e il Billionaire di Flavio Briatore, con cui aveva stretto un profondo legame professionale.

Quando poteva, Roberta Tana tornava sempre nella sua Vasto. «La metteva sempre al primo posto - racconta un amico, addolorato dopo aver appreso la notizia -, portando qui anche tanti dei suoi amici e dei personaggi con cui aveva modo di collaborare».

Sono centinaia, in queste ore, i messaggi postati sui social in cui gli amici ricordano i momenti trascorsi insieme. Tutti la ricordano per il suo sorriso e i profondi legami di amicizia mantenuti anche nel corso del tempo. «Cara Roberta - scrive nel suo ricordo il sindaco di Vasto Francesco Menna - ora che abiti quell'altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori!». Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori aspetti della vicenda e saranno resi noti data e luogo dei funerali.