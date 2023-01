Pamela morta a 8 anni, i genitori: «E' volata in cielo con gli angeli»

Inizia con un grande dolore il 2023 a Vasto. La morte improvvisa di una bambina di 8 anni, Pamela Battaglia, ha gettato l'intera città nell'incredulità e nello sconforto.

Nell'estremo tentativo di salvarle la vita, la bimba è stata trasportata al pronto soccorso del San Pio dove sono proseguite strenuamente le manovre di rianimazione che non hanno purtroppo dato l'esito sperato. Secondo quanto riferito dalla Asl la piccola è deceduta per arresto cardiaco. Non è stata ritenuta necessaria l'autopsia, quindi c'è stato il nullaosta per i funerali.

Straziati dal dolore la mamma Grazia e il compagno Raffale, il papà Giuseppe, il fratello Cesare e tutti i familiari colpiti da questo lutto improvviso. Pamela, frequentava la scuola primaria Martella di Vasto, una bimba sorridente e serena, che ora, come hanno scritto i suoi familiari sul manifesto che annuncia la scomparsa, «è volata in cielo tra gli angeli». In queste ore si rincorrono domande a cui forse nessuno potrà dare risposta e messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari colpiti da questa tragedia in quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa.



Il sindaco Francesco Menna ha espresso con un messaggio il sentimento di vicinanza dell'intera città. «Mi stringo con immenso dolore accanto ai familiari della piccola Pamela di soli otto anni che è volata in cielo - scrive Menna -. Possano loro trovare conforto e pace dinanzi a questa immane tragedia che ha sconvolto le loro vite. E a Te, piccolo Angelo, dico: vola in alto e proteggi e prenditi cura della tua famiglia». Oggi alle 15,30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria maggiore. Sarà il momento di dare l'ultimo saluto terreno alla piccola Pamela, strappata alla vita davvero troppo presto.