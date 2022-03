Morto a 96 anni Ennio Caporrelli, oggi l'addio al pioniere della ferrovia

Si é spento a Montesilvano, all’età di 96 anni, Ennio Caporrelli, personaggio storico della città e dell'area metropolitana di Pescara, ex macchinista delle ferrovie. Dotato di una particolare manualità, fermodellista convinto, fu il primo a Montesilvano a realizzare un plastico ferroviario di eccezionale bellezza. Un anno fa fece passare il convoglio in miniatura all’interno della “grotta”, fra la meraviglia dei concittadini che non mancavano di fargli visita nel periodo natalizio. I suoi presepi, infatti, erano motivo di ammirazione di molti montesilvanesi, ma anche di ex colleghi ferrovieri, che lo consideravano il mago del presepio. Ennio era il papà di Nadio Caporrelli, da anni titolare del famoso bar 490, la gelateria più apprezzata della Regione, un via via di golosi e buongustai durante l'estate. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di Villa Carmine.