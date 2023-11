La moglie lo va a riprendere dopo un incidente stradale, lui la picchia: arrestato

Violenza sulle donne: l’altra sera l’ennesimo provvedimento adottato dal tribunale di Sulmona che ha disposto gli arresti domiciliari per un pratolano di 54 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, un paio di settimane fa, ha picchiato la moglie che lo era andato a riprendere dopo un incidente stradale: qualche schiaffo in pieno viso che, però, ha convinto la donna ad uscire dal tunnel della violenza, raccontando ai carabinieri gli ultimi difficili anni trascorsi in coppia. Anni di botte e minacce, di umiliazioni. Per la moglie del 54enne è scattato così il codice rosso che ha portato la giudice Francesca Pinacchio a firmare l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per l’uomo, con la prescrizione anche del braccialetto elettronico per evitare la violazione del divieto stesso.

L’uomo è ora confinato in casa con il divieto di comunicare all’esterno, se non con i suoi avvocati, e dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sulmona il prossimo martedì o mercoledì per la convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia.

Le lesioni riportate dalla donna nell’ultima occasione, non sarebbero particolarmente gravi: tuttavia l’episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso colmo di soprusi e a cui la donna ha deciso di ribellarsi, uscendo dal silenzio e rivolgendosi alle forze dell’ordine.

A convincere la vittima è stato anche il dibattito che sui media, a causa dei fenomeni di violenza di genere, si è intensificato in queste ultime settimane, in Italia e in Abruzzo. Spesso, purtroppo, con epiloghi drammatici. La spinta decisiva che viene dalla consapevolezza di poter contare su una rete protetta e, soprattutto, di poter affrontare anche “l’onta” della vergogna e superare i sensi di colpa. Un ostacolo che a volte sembra insormontabile, un percorso difficile, soprattutto quando, come in questo caso, ci sono figli di mezzo o le voci di un paese al quale la coppia, come quella in questione, è apparsa sempre come felice e serena. Sotto la cenere, però, covava il fuoco e, in fondo, è un bene che la fiamma si sia sprigionata in tempo.