Minorenne punta soldi nella sala slot: multato il gestore

Nel corso dei controlli amministrativi predisposti in ambito provinciale ed in particolare nella citta di Vasto dalla Questura di Chieti finalizzati al contrasto del fenomeno della ludopatia ed alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, gli agenti procedevano all’ispezione presso alcune agenzie di scommesse, dove si riscontravano numerose violazioni delle disposizioni contenute nel Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza.

In particolare, si accertava la presenza di un ragazzo minore di anni diciotto, intento a giocare alle slot, congegni elettronici che erogano esclusivamente vincite in denaro, violazione per la quale verrà contestata la sanzione amministrativa di circa 7.000 euro.