Bambina di 15 anni cade in casa mentre gioca e batte la testa: trasportata al Bambin Gesù

Bambina di 15 mesi cade in casa mentre gioca. Condotta in stato di semicoscienza all'ospedale dell'Aquila, viene trasferita al Bambino Gesù di Roma, per ulteriori accertamenti. E' successo a Scanno, ieri intorno alle ore 13. Da una prima ricostruzione, la piccola sarebbe caduta mentre cercava di arrampicarsi sul tavolo della sala da pranzo, battendo la testa sul pavimento. Dall'impatto, avrebbe riportato un trauma cranico e una escoriazione all'orecchio. I genitori hanno allertato subito il 118. Poi si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nel campo sportivo del vicino comune di Villalago ed ha trasportato la minore al San Salvatore.

Qui, i medici hanno prestato le prime cure ed eseguito tutti gli esami necessari, per verificare lo stato di salute della bambina. Poi, lo spostamento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove la piccola viene monitorata costantemente da esperti di trauma cranico in età pediatrica. Al momento nessuna prognosi. Fortunatamente il suo quadro clinico non desterebbe preoccupazione.



Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della locale stazione, agli ordini del maggiore Fabio Castagna della Compagnia di Castel di Sangro. Il sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, proprio nei giorni scorsi ha informato circa la realizzazione di un'elisuperficie di soccorso e di Protezione civile: «Si tratta di un'opera strategica importante per Scanno, che sarà a servizio di tutto il territorio montano- commenta- un passo avanti, fondamentale per realizzare l'area di atterraggio di elisoccorso, che sarà in grado di avvicinare il più possibile i cittadini alle strutture sanitarie e ospedaliere abruzzesi». Un progetto, che si avvale del contributo di 200mila euro.