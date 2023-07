Giovedì 20 Luglio 2023, 12:43

FOLIGNO . Ha accusato forti dolori al torace e grazie alla tempestiva dell’attivazione dei soccorsi e alla professionalità dei sanitari è stato prontamente curato. È accaduto nella tarda serata di martedì quando un 50enne, impegnato in una partita di calcio ad 11 su un campo di gioco di unodei Comuni del comprensorio che fa capo a Foligno, ha avvertito i forti dolori al petto. Secondo quanto ha potuto ricostruire Il Messaggero, il primo a capire che qualcosa non quadrava sarebbe stato un infermiere presente alla partita, che ha fatto scattare i soccorsi. Il tempestivo arrivo dell’ambulanza del servizio di emergenza urgenza, con l’equipaggio composto dal dottor Damiano Giacomini, dall’infermiere Roberto Santini e dall’autista soccorritore Fabio Palmioli ha permesso di accertare, grazie alla comunicazione tra l’ambulanza e l’ospedale, anche attraverso le apparecchiature, che il 50enne aveva un infarto in corso. Così è partito il trasferimento d’urgenza in ospedale dove era già pronta ad intervenire l’equipe del dottor Bruno Guarascio. L’uomo è stato trasferito in emodinamica e stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere, è stato di fatto salvato, e sta avendo quello che viene definito come un buon decorso. Un ennesima riprova dell’azione che la macchina dell’emergenza urgenza sanitaria e dell’ospedale “San Giovanni Battista” sono in grado di porre in essere. La catena di comunicazione, la tempestiva individuazione della problematica, e la predisposizione della risposta e del trattamento più adeguato hanno funzionato permettendo l’avvio del ritorno verso la normalità per il 50enne colpito da infarto. Poche ore dopo, intorno alle 1.30, l’intervento dei soccorsi s’è reso necessario a causa di un incidente stradale a Nocera Umbra dove hanno operato i vigili del fuoco, il 118 di Foligno e i carabinieri. Il fatto è accaduto sulla Statale Flaminia nei pressi della della “salita del picchio” poco fuori il centro di Nocera Umbra dove una vettura, unico mezzo coinvolto, s’è, per cause in fase di accertamento, ribaltata. All’interno, come spiegato dai vigili del fuoco, una donna di 34 anni e due bambini piccoli, una bambina di 7 anni e un maschietto di 5 mesi. Tutti gli occupanti sono usciti da soli dell’autovettura. Le ambulanze hanno trasferito i tre all’ospedale di Foligno, dove sono stati presi in carico, in prima battuta, dall’area guidata dal dottor Giuseppe Calabrò direttore struttura complessa Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ospedale di Foligno e direttore dipartimento Emergenza Accettazione Asl2. “La signora – spiega il dottor Calabrò – e i due bambini sono in buone condizioni e nelle prossime ore, completata la fase di osservazione, saranno avviati alla dimissione”. Una brutta avventura, quella del ribaltamento della vettura in territorio di Nocera Umbra, che s’è fortunatamente risolta con un lieto fine. Conseguenze lievi, quindi, e, ovviamente, tanta paura. Saranno poi i rilievi svolti dai carabinieri a chiarire la dinamica dell’accaduto e a ricostruire fasi e motivi alla base dell’incidente.