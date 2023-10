Minaccia di morte la figlia minorenne: denunciato dai carabinieri

I Carabinieri di Spoltore, hanno denunciato un uomo classe74 per maltrattamenti in famiglia. L’uomo la sera del 23 scorso dopo aver minacciato di morte telefonicamente la figlia minorenne si è recato presso l’abitazione della ex moglie prendendo a calci la porta di ingresso dell’abitazione e dall’esterno ha continua a proferire frasi minacciose nei confronti della figlia.