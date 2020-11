Rompe i tubi del gas e minaccia di far esplodere la casa: panico a Francavilla

Paura ieri mattina in via Nazionale Adriatica Sud per un uomo di 59 anni, con problemi psichici, che dopo essersi barricato in casa, ha rotto i tubi del gas rischiando di far saltare in aria l’abitazione sua e quelle vicine. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, carabinieri di Francavilla e agenti delle volanti. Per consentire l’intervento in sicurezza la strada è stata chiusa. Per diversi minuti, il panico assoluto. I soccorritori sono stati costretti a forzare la porta d’ingresso dell’appartamento. L'uomo è stato convinto a desistere dal suo gesto.

