Messina Denaro, operazione riuscita: ora tre giorni in Terapia intensiva

Riuscita l'operazione su Matteo Messina Denaro, ricoverato ieri nell'ospedale dell'Aquila. Il super boss di Cosa Nostra è stato sottoposto ad intervento per risolvere un'occlusione intestinale. Ora dovrà trascorrere tre giorni in Terapia intensiva. Le sue condizioni restano molto gravi per un tumore di 4 grado all'addome.

Proprio ieri i suoi avvocati hanno detto che le sue condizioni di salute non sono più compatibili con il regime carcerario al 41 bis, ovvero quello più severo.