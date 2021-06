Messa a Collemaggio per il beato José Gregorio Hernandez Cisneros: italo-venzuelani in festa

L’AQUILA La numerosa comunità italo venezuelana che vive all’Aquila è in festa. Il prossimo sabato 19 giugno, alle ore 18, nella basilica di Collemaggio si terrà una santa messa in onore al nuovo beato dottor José Gregorio Hernandez Cisneros, presieduta dal nunzio apostolico mons. Orlando Antonini e organizzata dal sacerdote Don Manuel Cepeda. è stato un medico, scienziato e religioso venezuelano. José Gregorio Hernandez Cisneros fu solidale con i più bisognosi, tanto che molti latinoamericani lo considerarono subito un santo, anche prima della beatificazione da parte dalla Chiesa cattolica

Alla organizzazione dell’evento hanno collaborato: l’Associazione di volontariato Cenacolo degli Angeli, l’Associazione Latino americana in Italia onlus Ali. «Ringraziamo chi spontaneamente- dice Yulitza Gamardo, dell'organizzazione- ha offerto il proprio aiuto per la riuscita dell’evento: Centro Estetico & abbronzatura “Questione di peeling”, La Boutique Cinese di Yu Shuzhen, Gran Caffè Gallucci, Donna - accessori - bijou- abbigliamento, Beauty Service, Conad Pinque.