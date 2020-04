Coronavirus, sui bus solo dodici passeggeri per cinquanta posti

Rivoluzione del trasporto pubblico in Abruzzo per il Coronavirus. Sugli autobus potranno salire non più di 12 persone su una capienza di 50 posti, tutti i passeggeri dovranno essere rigorosamente forniti di dispositivi di sicurezza personale, e dovranno far uso di gel disinfettante, collocato a bordo del mezzo. «Senza contare l'affollamento prevedibile nei punti di ritrovo per superare il quale potrebbe essere necessaria la prenotazione obbligatoria mediante l'App».

Il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante, spiega come il trasporto pubblico si prepara alla ripartenza. «Un primo banco di prova è stata la riapertura della Sevel: per i lavoratori era stato messo a disposizione un numero di autobus superiore alle necessità. Abbiamo lavorato sullo storico, ma è chiaro che dovremo apportare degli aggiustamenti».

Secondo Giuliante sarà necessaria una «grande collaborazione tra tutti i presidi territoriali e tra le organizzazioni verso le quali il trasporto pubblico si rivolge. E' inutile dire che ci sarà bisogno anche di una certa dose di soluzioni creative e, quindi, la rimodulazione del trasporto potrebbe prevedere corse a chiamata o express o point to point».

