L'Aquila-Roma, Tua riduce il costo dei biglietti degli autobus

«Abbiamo previsto la riduzione del costo dei biglietti sulla tratta L'Aquila - Roma prevedendo unaserie di iniziative e azioni di ristrutturazione senza variazione di spesa». Lo ha dichiarato Gianfranco Giuliantepresidente di Tua, l'azienda unica dei trasporti della regione Abruzzo. Dal primo marzo l'azienda adotterà una scontistica del 30% sul costo del biglietto per coloro che prenoteranno sulla tratta L'Aquila - Roma i viaggi nelle fasce dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.15. Dalla capitale verso L'Aquila, invece, le fasce oggetto di riduzione saranno dalle 9 alle 12 e dalle 18.45 alle 22.Nel corso della conferenza stampa, che si è svolta ieri nella sede di Tua a Pescara, sono stati presentati anche i programmi per le nuove assunzioni di diverse figure professionali: entro i prossimi mesi saranno avviate leprocedure per l'assunzione di meccanici, autisti ed ingegneri. «La programmazione è la chiave del successo di ogni attività - ha aggiunto il presidente Giuliante - e con questo obiettivo abbiamo tracciato le linee programmatiche di un ingente piano di investimenti che raccoglierà le sfide della mobilità di questaregione».