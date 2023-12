Abbandonato da tutti durante le feste: mendicante trovato morto nel casolare diroccato

Tragedia dell’abbandono a Silvi Marina: un uomo, Cheikh Khoma, 46 anni, di origine senegalese, è stato trovato senza vita ieri mattina verso le 9 in via Leonardo Da Vinci nella zona sud della città. Lo straniero viveva in un alloggio di fortuna nei pressi dell’antistadio. Ad allertare i soccorsi è stato un suo connazionale che viveva in una capanna/rudere vicino alla sua.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 da Pescara. I sanitari, una volta sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per tutte le indagini del caso e per ascoltare i suoi conoscenti e amici sono intervenuti gli agenti del commissariato di Atri.

Il pm di turno, Elisabetta Labanti, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e disposto il trasferimento all’obitorio dell’ospedale di Pescara per l’ispezione cadaverica. L’anatomopatologo che ha eseguito l’esame ha stabilito che si è trattato di morte naturale.

Dopo che il magistrato ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma e in attesa che vengano trovati parenti in Italia, è stata affidata al comune di Silvi. Khoma era molto conosciuto in paese, lo si vedeva tutti i giorni davanti ai supermercati della zona a chiedere elemosina o aiutare le anziane a portare le buste della spesa in auto.