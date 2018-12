A 6 anni fa uno speciale regalo di Natale a un mendicante: e lui resta a bocca aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ una delle tipiche storie di Natale che sarebbero perfette per una scena di un film. Un bimbo di 6 anni, per l’intero mese di dicembre, ha raccolto regali per donarli domenica scorsa a una persona che stava facendo l’elemosina. E’ quanto successo in una delle vie di Tours, in Francia. E’ rimasto senza parole l’uomo, di 32 anni, che ha ricevuto il cartone pieno di doni da parte del bimbo, che poco prima si aggirava per il centro con l’obiettivo di trovare la persona giusta.All’interno della scatola aveva messo prodotti per l'igiene personale come il sapone, il dentifricio e uno spazzolino da denti, ma anche cibo in scatola, un dolce e un libro."Mi ha dato speranza – ha commentato il mendicante, secondo quanto riporta il sito di France Bleu - Al di là di ciò che era nella scatola, mi ha dato speranza nell'umanità. Sono venuto a cercare soldi e ho trovato molto di più".In un primo momento il mendicante (senza lavoro e che presto dovrà lasciare l'appartamento dove vive) è rimasto sorpreso per il dono, ma poi ha fatto il possibile per ringraziare il piccolo anche grazie ai social.