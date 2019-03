Roma, pugni e calci a un mendicante in via Flaminia per rubargli 15 euro

Via Flaminia, ieri sera. Un uomo è a terra, chiede solo l'elemosina. All'improvviso gli si avvicinano in tre, iniziano a colpirlo con calci e pugni: vogliono le poche monete racimolate in strada, 15 euro. La vittima, un nigeriano di 27 anni viene aggredito selvaggiamente. I suoi aguzzini, sono due cittadini peruviani, di 31 e 32 anni, e uno dell’Ecuador, di 42 anni, tutti senza occupazione e con precedenti poi arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Flaminia con l’accusa di rapina.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine, alcuni passanti che hanno visto quei tre prendersela con il mendicante, colpendolo mentre era a terra, e prelevare i soldi dal contenitore in plastica che stava utilizzando per elemosinare in via Flaminia. I militari hanno immediatamente bloccato i tre e prestato un primo soccorso alla vittima, poi medicata presso l’ospedale Sant’Andrea per le contusioni riportate, guaribili in 7 giorni. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA