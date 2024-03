Maltrattamenti: pentito, torna dalla moglie con una pizza per far pace. Arrestato

È finito in carcere, U.G., 59enne di Castellafiume, difeso dall’avvocato Antonio Pascale, del foro di Avezzano, per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna lo aveva denunciato dopo essere stata maltrattata e il pm della procura aveva disposto la misura cautelare di non avvicinamento alla vittima, come prevede il Codice rosso. Ma la sera, pentito per quello che era successo, ha deciso di acquistare un pezzo di pizza e portarlo alla moglie nell’abitazione che si trova in Valle Roveto.

Nei pressi di casa della donna, U.G. è stato fermato dai carabinieri per aver infranto il divieto di avvicinamento alla moglie ed è stato arrestato. Ora il 59enne, oltre a rispondere del reato di maltrattamenti nei confronti della coniuge, per il quale ha subito l’allontanamento dalla casa familiare, dovrà rispondere anche della violazione del dispositivo di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Da ieri sera, il 59enne è nel carcere di Avezzano, in attesa dell’udienza di convalida richiesta dal pubblico ministero sulla base del rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’udienza è stata fissata per questa mattina davanti al gip del tribunale di Avezzano, Daria Lombardi: verrà sentito il marito che dovrà raccontare il motivo che lo spinto ad avvicinarsi alla donna. «È fortemente pentito - dice l’avvocato Pascale - non sa darsi pace e non riesce a spiegare la sua reazione nei confronti della moglie. Sono andati sempre d’accordo, ma sta attraversando un momento particolare».