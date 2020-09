Malore in viaggio: muore nel bagno di un autogrill in A14

Malore mentre viaggia: muore in autogrill. Dramma nell’area di servizio Cerrano Nord in A14 (direzione sud verso nord) nel territorio del comune di Pineto, in provincia di Teramo. A perdere la vita Luigi Carpano di 68 anni originario di Foggia.



L’uomo, verso le 11.30 di questa mattina, si era fermato per prendere un caffè e fare uno spuntino. Stando alle prime informazioni, avrebbe accusato un leggero malessere mentre mangiava. Allora sarebbe andato in bagno e sarebbe svenuto. A trovare l’uomo un altro cliente che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Teramo e l’elisoccorso di Pescara. Il 68enne è stato stabilizzato sul posto, ma durante il trasporto in elicottero il suo cuore ha cessato di battere. La salma è stato poi portato nell’obitorio dell’ospedale civile della città costiera in attesa dei parenti dell'uom. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale del Coa per la ricostruzione dei fatti.

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA