Lupo solitario travolto e ucciso da un'auto: i carabinieri cercano l'investitore

Esemplare di lupo appenninico, maschio, investito e ucciso da un’auto. E’ accaduto nel comune di Roccaraso (L' Aquila), sulla Statale 17, nelle prime ore del mattino. Si tratta di un carnivoro dell’età di circa 6-8 anni, che apparentemente, godeva di un ottimo stato di salute, anche se solitario. L’animaleprotetto, sarebbe stato investito mentre attraversava la carreggiata, perdendo così la vita, a causa dell’impatto violento con il mezzo, che lo ha colpito nella parte del cranio.A rinvenire la carcassa a bordo strada, è stato un automobilista del luogo, che non ha esitato a informare l’Autorità competente. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi da parte del veterinario della Asl, Erminia Scioli, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto qualche ora prima del ritrovamento. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i Carabinieri forestali della stazione di Castel di Sangro, coordinati dal brigadiere capo, Carlo Calabrese. I militari hanno provveduto a inviare la carcassa all’Istituto ZooprofilatticoSperimentale di Isernia, dove sarà sottoposta a esami specifici.