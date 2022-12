Travolto in bici a Pordenone, Lorenzo D'Alonzo muore a 28 anni: aveva appena finito il suo turno in ospedale

Un giovane smontava da lavoro e un altro, il lavoro lo stava invece svolgendo, ma l’incontro dei loro mezzi si è tramutato in tragedia. Drammatico incidente stradale l’altra notte a Pordenone dove ha perso la vita Lorenzo D’Alonzo, 28 anni, di Atessa, in provincia di Chieti, che in Friuli si era trasferito dopo il diploma e da un anno lavorava come operatore socio sanitario al reparto di Chirurgia dell’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Lorenzo aveva finito il turno pomeridiano e dopo essere uscito dal nosocomio ha imboccato viale Grigoletti, nel quartiere Rorai Grande, in sella alla sua bici. Erano passate le 22.30 quando da dietro è giunta una Fiat 500 condotta da un ragazzo di 25 anni, del Burkina Faso, addetto alle consegne a domicilio di sushi. Il tamponamento è stato terrificante. Lorenzo è sbalzato dal sellino finendo sul parabrezza dell’auto poi è ricaduto sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. A soccorrerlo per primo è stato l’investitore. In codice rosso è stato poi trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale da dove era uscito poco prima. I sanitari hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma non ce l’hanno fatta. Il giovane atessano è morto attorno alle 23.30. La procura di Pordenone ha aperto un’indagine e l’addetto al trasporto pasti è stato indagato per omicidio stradale. È risultato negativo all’alcoltest. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

La salma è stata rilasciata: il feretro rientrerà oggi pomeriggio con l’agenzia funebre Nicola Barducci. Funerali fissati domani 1 gennaio alle 15 alla chiesa San Benedetto di Piazzano, celebrati da don Andrea Rosati. Ieri sera l’intera comunità si è stretta attorno all’indicibile dolore dei familiari con una veglia di preghiera che si è svolta nella chiesa di San Vincenzo a Montemarcone di Atessa. La famiglia D’Alonzo, molto conosciuta e stimata, risiede nella frazione di Piazzano. I carabinieri atessani hanno comunicato la disgrazia all’1.45, nell’abitazione di via degli Orti. L’angoscia è piombata nei cuori di mamma Maria Michelina Menna, che proprio ieri ha lasciato il lavoro per un’azienda edilizia per il pensionamento, del papà Franco, bravo musicista, noto cantante e imprenditore agricolo e del fratello minore Nicola. Dal papà Lorenzo ha ereditato la passione per la musica, voce splendida e chitarrista che a Pordenone allietava anche molte serate. Col padre Lorenzo suonava anche nei campi quando tornava e molto belli sono i video postati. I D’Alonzo una famiglia molto unita e solidale. Il padre di Lorenzo mette sui banchetti frutta e verdura e accetta le offerte dei clienti secondo le loro necessità. «Buono, discreto, bravo e adorabile» lo ricordano gli amici. «Esprimo il cordoglio di tutta la città – dice il sindaco Giulio Borrelli -. Ci stringiamo tutti al dolore di una famiglia laboriosa, seria e molto amata».