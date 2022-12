Sabato 31 Dicembre 2022, 12:46

Città del Vaticano – Dolore e rispetto, commozione e stima. Quel vecchietto dai capelli candidi ormai ridotto a pelle e ossa come si vedeva nelle fotografie scattate ultimamente dalle pochissime persone ammesse al Monastero Mater Ecclesiae, sul colle vaticano, sprigionava una forza morale persino sul letto di morte.

Il suo atteggiamento di fiducia incrollabile è un monumento alla fede, un esempio per dubbiosi e credenti e persino per gli atei. Il mondo si inginocchia e gli rende omaggio. Uno dei primi a commentare la terrena dipartita è il cancelliere tedesco, Olaf Scholz: «Da Papa 'tedesco' era per molti, non solo qui in patria, una guida particolare della Chiesa. Il mondo perde una figura pregnante della Chiesa cattolica, una personalita' combattiva e un acuto teologo. I miei pensieri sono con Papa Francesco». Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che ha condiviso con il pontificato di Ratzinger la battaglia per le radici cristiane. Politici, intellettuali, cardinali ma anche gente comune che gli riconosce come i suoi orizzonti del pensiero abbiano saputo allargarsi e abbracciare il volto affascinante e misterioso di Gesu'». Pier Ferdinando Casini che con il teologo Ratzinger aveva un consolidato rapporto di amicizia mette in luce che la storia futura collocherà questa figura con l'onore che merita pienamente. «A dispetto di troppi commenti superficiali, Joseph Ratzinger è stato anche un innovatore senza precedenti che lascerà un'impronta indelebile nella vita della Chiesa».

Unico ad essere Papa Emerito nella storia della Chiesa degli ultimi otto secoli, Joseph Ratzinger e' stato anche il piu' longevo tra i Papi della Chiesa. Prima di lui solo Leone XIII (Gioacchino Pecci, che governo' la Chiesa dal 1878 al 1903), che ha vissuto 93 anni 4 mesi e 18 giorni. Benedetto XVI invece ha sfiorato i 96, essendo nato il 16 aprile 1927. Diverso invece il computo sulla durata del pontificato, dal momento che ha rinunciato al ministero petrino il 28 febbraio 2013 (sebbene l'annuncio della sua intenzione risalga all'11 febbraio).

Al terzo posto nella lista dei papi longevi, dopo Leone XIII, troviamo Clemente XII (Lorenzo Corsini nato il 7 aprile 1652 e morto il 6 febbraio 1740) con 87 anni, 9 mesi e 30 giorni. Questo l'elenco successivo: Clemente X (Emilio Bonaventura Altieri nato il 12 luglio 1590 e morto il 22 luglio 1676) con 86 anni e 10 giorni; il beato Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti nato il 13 maggio 1792 e morto il 7 febbraio 187