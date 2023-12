Colpo di sonno e va dritto su una fioriera: paura a Lanciano

Scongiurato un incidente bis su corso Trento e Trieste, a Lanciano, con il rischio di ferire persone che sostavano a parlare vicino al bar Corso. La mattina di Natale, alle 8, un giovane è finito dritto su una fioriera Giove, in pietra botticino, che delimita l’ingresso nella parte bassa del Corso. L’ostacolo di un quintale e mezzo di peso è stato sbalzato in avanti di quasi due metri dalla Cinquecento condotta da F.P., 28 anni, di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti. Il giovane era in salita e doveva svoltare all’altezza dell’ex Upim ma è andato dritto. Aveva finito il lavoro notturno ed era stanco. I vigili urbani, accorsi sul posto, parlano di un colpo di sonno. L’auto è stata danneggiata sul lato guidatore e poi sono scoppiati gli airbag. Il conducente è rimasto lievemente ferito e ha rifiutato le cure del 118, poi è andato in ospedale per accertamenti prudenziali.

