Sorprende il ladro che le ruba la borsa nel negozio: scaraventata a terra. Il malvivente arrestato

Vede il ladro prendere la borsa con all’interno il portafoglio, cerca di bloccarlo, ma viene scaraventata a terra, riportando contusioni non gravi. Ennesimo episodio di criminalità all'Aquila che in pochi istanti si è trasformato in una rapina impropria, ma questa volta il delinquente si è imbattuto con i carabinieri che lo hanno arrestato.

Secondo quanto è stato possibile appurare (sulla vicenda sono ancora in corso gli approfondimenti del caso) un 58enne aquilano (noto alle forze dell’ordine) residente in città, nella mattinata di ieri si sarebbe intrufolato all’interno del negozio di abbigliamento “Central Park”, ubicato nella centralissima Piazza Regina Margherita.

Approfittando di un momento in cui il negozio non era affollato, il rapinatore avrebbe prima tentato di aprire la cassa poi, non riuscendoci, ha preferito puntare l’attenzione su una borsa, di proprietà al momento non si sa se della titolare o di una commessa.

Gesto che dopo pochi istanti è stato notato dalla donna che intuendo le intenzioni del ladro gli si è messo davanti nel tentativo di impedire che l’azione delittuosa potesse essere compiuta.

Ne è nata una colluttazione nella quale la donna ha avuto la peggio: è stata letteralmente scaraventata a terra. La fuga del rapinatore però è durata poco tempo perché i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia grazie anche alla descrizione fornita dalla persona offesa, hanno fermato il 58enne sempre in centro storico. Su disposizione del pm di turno, Fabio Picuti, è stato arrestato e trasferito al Pronto soccorso per essere sottoposto ad una serie di accertamenti.