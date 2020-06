© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pescara i poliziotti della squadra volante hanno fermato e denunciato due ragazzi: un 17enne e un 20enne che avevano appena cercato di entrare nell'abitazione di un'anziana, in via Palermo. E' stata la stessa donna, che in quel momento si trovava in casa da sola, a dare l'allarme e con le sue urla a metterli in fuga. Sentiti dei forti rumori provenire dalla porta, spaventata ha chiamato il 113. In pochi minuti una pattuglia è giunta sul posto, ma i ladri non c'erano già più.Da alcune testimonianze e dalla visione delle telecamere presenti vicino al palazzo, gli agenti sono riusciti ad avere l'identikit esatta dei due. Sono state avviate le ricerche e di lì a poco, sempre in centro, è stato individuato il 17enne. Addosso aveva arnesi da scasso. Subito dopo, è stato rintracciato anche il complice. Dagli accertamenti, si è scoperto che erano arrivati in città da un campo rom del napoletano appositamente per rubare. Entrambi, nonostante la giovane età, risultano avere numerosi precedenti specifici. Insomma, dei veri specialisti nei furti negli appartamenti.Giorni fa, sempre i poliziotti delle Volanti avevano arrestato due ragazze rom di 20 anni per un furto in un'abitazione di via Gobetti, da cui si erano portate via diversi preziosi. Entrambe erano ricercate. Nei confronti della prima vi erano due provvedimenti di custodia cautelare, per evasione e per una condanna a due anni e sei mesi di reclusione. La seconda era destinataria dell'obbligo di dimora a Roma e fra l'altro era stata già arrestata dalla polizia di Pescara a dicembre.